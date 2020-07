KTM 200 Duke é oferecida com descontos especiais

Divulgação Estilo, desempenho, agilidade e facilidade de guiar. Talvez seja uma das escolhas mais certas de primeira moto

A KTM 200 Duke está com preço promocional válido até o final do mês ou enquanto durarem os estoques A marca aposta na sua atratividade com entrada de 50% e saldo em até 12 parcelas sem juros. Com a oferta, sai por R$ 16.990, para cumprir a meta de multiplicar as vendas do modelo.

Segundo a Fenabrave, em 2019 foram emplacadas 261 unidades da KTM 200 Duke , número que deve saltar para 600, conforme as expectativas da representante da marca no Brasil para 2020. Pelo seu preço, leva-se uma das nakeds esportivas mais em conta do mercado.

Segundo a representante da KTM do Brasil , estão reestruturando toda a operação da marca no Brasil, e isso consiste em um trabalho intenso no pós-vendas, aumento do portfólio de produtos e abertura de novas concessionárias. Isso é somado com as intenções de aumentar o volume de vendas da Duke 200 .

Guilherme Marazzi O painel de instrumentos da KTM 200 Duke é digital e é pensado para mostrar as informações com praticidade

Com apenas 130 kg, oferece muita agilidade e retomadas rápidas. Vem equipada com motor de 199,5 cc que gera 26 cv e 1,96 kgfm, mas roda apenas com gasolina. Assim, é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 9 segundos. Ou seja, trata-se de uma boa iniciação ao universo das motos esportivas.

O painel da KTM 200 Duke já vem com computador de bordo que mostra tempo de condução, velocidade média, indicador de marcha, consumo instantâneo, autonomia, quilometragem até a próxima manutenção, hodômetro total e parcial. Além disso, suspensão dianteira é do tipo telescópica invertida, com a traseira monoamortecida, os freios a disco nas duas rodas (300 mm na frente e 230 mm atrás) e seu chassi tubular de aço tem formato de treliça.