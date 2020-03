Kremlin pede que repórteres fiquem longe de Putin para prevenir coronavírus

O Kremlin pediu hoje (13) aos repórteres que acompanham o presidente Vladimir Putin que não compareçam a eventos oficiais caso se sintam indispostos, uma medida de precaução para proteger do coronavírus os funcionários do governo.

O governo russo fez o apelo um dia depois de a câmara baixa do parlamento dizer que estava desinfectando suas dependências porque um parlamentar ignorou uma quarentena do coronavírus para comparecer a sessões da assembleia, incluindo uma em que Putin discursou.

Moscou informou que registrou oficialmente 34 casos de coronavírus e nenhuma morte, mas alguns médicos questionaram a precisão das cifras devido ao que classificam como uma inconstância de exames.

“Quero me dirigir a todos os membros do corpo de imprensa do Kremlin (que cobre Putin) e todos os jornalistas e editores… que cobrem as atividades do presidente no Kremlin”, disse Dmitry Peskov, porta-voz de Putin .

Sinal de coronavírus

“Fiquem especialmente atentos em relação a qualquer sinal do coronavírus. Se simplesmente se sentirem indispostos, por favor, não venham ao Kremlin, não participem de atividades jornalísticas no Kremlin”, afirmou.

Peskov disse que os cuidados de saúde do próprio Putin são de nível extraordinariamente elevado e que ele está trabalhando plenamente. Ele não quis dizer se Putin fez um teste de coronavírus. “Informações detalhadas sobre a saúde do presidente não se destinam a uma publicação ampla”, disse Peskov. Quanto ao incidente do parlamentar que ignorou as regras de autoisolamento do coronavírus, ele se disse “convencido de que o presidente não teve nenhum contato com este parlamentar”.

Com informações de Maria Kiselyova, Alexander Marrow e Maria Tsvetkova – Repórteres da Reuters