Korean Air operará em nove cidades dos Estados Unidos no próximo mês

A companhia aérea sul-coreana Korean Air anunciou recentemente sua programação de voos para o mês de dezembro, ampliando sua operação nos Estados Unidos.

A companhia aérea planejou voos para nove cidades norte-americanas com algumas frequências diárias entre estas rotas.

Antes da crise mundial que afetou o mundo, os voos para a China eram o maior mercado da Korean Air, porém com as rotas suspensas, os Estados Unidos serão um dos maiores mercados da companhia sul-coreana no próximo mês.

Com os voos partindo do Aeroporto Internacional de Incheon (ICN), na Coreia do Sul, as cidades norte-americanas que receberão voos da companhia são: Atlanta (ATL), Boston (BOS), Dallas-Fort Worth (DFW), Washington D.C. (IAD), Nova York (JFK), Los Angeles (LAX), Chicago (ORD), Seattle (SEA) e São Francisco (SFO).

Confira abaixo a frequência dos voos e a aeronave que será usada em cada um deles.

Incheon – Atlanta / Voos diários com o Boeing 787-9

Incheon – Boston / Três vezes por semana com o Boeing 787-9

Incheon – Dallas-Fort Worth / Três vezes por semana com o Boeing 787-9

Incheon – Washington D.C. / Quatro vezes por semana com o Boeing 787-9

Incheon – Nova York / Voos diários com o Boeing 777-300

Incheon – Los Angeles / Dez vezes por semana com o Boeing 777-300

Incheon – Chicago / Quatro vezes por semana com o Boeing 777-300

Incheon – Seattle / Três vezes por semana com o Airbus A330-300

Incheon – São Francisco / Cinco vezes por semana com o Airbus A330-300

Foto: PeachAir © Jetphotos.com

Os outros destinos atendidos pela companhia terão uma escala planejada de duas a quatro operações por semana. Moscou, Guangzhou e Shenyang, são cidades que terão frequências alteradas. A cidade de Guangzhou terá operações com o único Airbus A380 da companhia.

Já Bangkok, Tóquio / Narita, Ho Chi Minh e Manila, por serem populares, com forte economia e grande mercado de voos, receberão operações diárias da Korean Air.

Com a elevada restrição para visitantes na Coreia do Sul, o país suspendeu a isenção de visto de entrada de 90 países, além disso, ao entrar na Coreia do Sul, todos passam por quarentena especial em uma instalação determinada pelo governo.

