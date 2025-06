Kombi leva arte do sistema prisional do Espírito Santo a maior feira artesanal da América Latina

O artesanato produzido no sistema prisional do Espírito Santo será levado para a maior feira artesanal da América Latina, em São Paulo, no próximo mês. É que uma Kombi está sendo ornamentada com peças em crochê, confeccionadas por internas do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), que atuam no Ateliê Mãos Livres.

A arte produzida pelas mãos das internas vai percorrer as estradas do Espírito Santo, e todo o percurso com destino ao Estado paulista, até chegar em Água Funda, local onde será realizada a feira Mega Artesanal, que acontece de 05 a 09 de julho. O veículo está na penitenciária feminina onde internas participam também da decoração. Os trabalham encerram nesta quarta-feira (25).

A Kombi pertence à voluntária Rogéria de Aguiar Alvim, que ensina a técnica para a confecção de amigurumis e demais peças em crochê e tecido em duas unidades prisionais do Estado. Além do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), internos da Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1) também participam do projeto.

Os itens produzidos no sistema prisional são doados para hospitais e entidades sociais, levando alegria e esperança a pacientes com câncer. Rogéria Alvim explica que o voluntariado ganhou força após ela enfrentar o câncer de mama e de tireoide. Segunda ela, a Kombi recebeu o nome de Laurinha para simbolizar a luta de quem enfrenta as dificuldades de um tratamento oncológico.

“O veículo recebeu o nome de Laurinha em homenagem à filha de uma amiga que morreu ainda criança, durante o tratamento de um câncer. Como doamos as peças, principalmente para pacientes oncológicos, o nome da Kombi representa toda a história de quem enfrenta o mesmo problema. A Kombi é um meio que facilita o transporte das doações e vai mostrar todo o talento das internas que participam das entregas de solidariedade. Nossa presença na Mega Artesanal será uma forma de representar a arte e o espírito solidário de todos os envolvidos nesse projeto inspirador”, disse Rogéria Alvim.

A amiga a qual ela se refere é Krystian Penha da Silva Scarpi, que também é voluntária no sistema prisional e ensina técnicas de artesanatos para internos da Penitenciária de Segurança Média (PSME1).

Kombi, que leva o nome de Laurinha, será ornamentada com quadrados de crochê de 10×10 centímetros, totalizando 500 squares. Bonecos, naninhas e demais artigos confeccionados nas duas unidades prisionais também serão levados para exposição na feira.

A diretora do Centro Prisional Feminino de Cariacica, Patricia Castro, destaca que o projeto promove a ressocialização. “Os artesanatos confeccionados no Ateliê Mãos Livres representam a criatividade e o talento que as internas desenvolvem mesmo em um ambiente difícil. O projeto proporciona um espaço de aprendizado que contribui para a ressocialização dessas mulheres e mostra que é possível transformar vidas por meio do trabalho e da arte. Além disso, as doações realizadas para hospitais e entidades sociais refletem o espírito solidário, o que dá ainda mais valor a iniciativa”, disse.

