Kombi gigante roda com festas ambulantes e eventos

Reprodução Kombi feita a partir de chassi de caminhão já serviu de palco de eventos de grandes empresas, como o Google e Space X

Uma Kombi gigante viaja pelos Estados Unidos com o logo da VW, mas sem relação com a marca alemã. Trata-se de um veículo fabricado pela Walter Truck Company, a partir de um chassi de 1963. Já chegou a ser usado como bombeiro, mas há 17 anos o atual proprietário começou a colocar em prática a ideia de transformá-lo no que é hoje.

Uma equipe de cerca de 100 pessoas começou a transformação. A carroceria de Kombi foi feita artesanalmente, assim como os demais detalhes, como pode ser visto na galeria abaixo. Uma vez pronto, o carro iniciou uma jornada pelos EUA servindo se ponto de encontro para festas e eventos, até mesmo de grandes empresas, como Google e SpaceX. Mas pode ser alugado por quem tiver interesse .

Dentro do veículo podem viajar com conforto um pouco mais de 50 pessoas. Na parte de cima fica uma pista de dança , sobre de onde fica a cabine do motorista. As medidas são as seguintes: 9,5 metros de comprimento, 4 m de altura, 2,53 m de largura e 8.845 kg de peso, ante 4,5 m, 2 m, 1,72 m e 1.259 kg da Kombi convencional, respectivamente.

O Walter , como o veículo é chamado, vem com gerador de 7.000 watts, sistema de som com 85 alto-falantes,quatro amplificadores, sistema de 20.000 luzes coloridas de LED por dentro e por fora, entre outros detalhes. O motor tem 330 cv e o tanque, 151 litros. Um carro único, que vem fazendo história, como se fosse uma Kombi enorme.