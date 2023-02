Kleber Andrade recebe partida entre Porto Vitória e Desportiva Ferroviária nesta terça-feira (07)

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber, nesta terça-feira (07), a partida de encerramento da quarta rodada do Capixabão 2023, entre Porto Vitória e Desportiva Ferroviária, às 19 horas. A competição conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O jogo terá transmissão, ao vivo, pela TV Educativa do Espírito Santo (TVE), nos canais 2.1 (TV aberta) e 15 (Net), e nos canais da TVE no Facebook e YouTube.

Na abertura da quarta rodada do Capixabão, o Serra venceu o Rio Branco, no Estádio Robertão, por 2 a 1, na última sexta-feira (03). Já no sábado (04), também no Estádio Kleber Andrade, o Vilavelhense bateu o Atlético Itapemirim por 1 a 0.

No domingo (05), o Nova Venécia acabou derrotado em casa pelo Real Noroeste, por 1 a 0. E, nessa segunda-feira (06), o Vitória passou pelo Estrela, em pleno Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, por 3 a 1, e segue como a única equipe com 100% de aproveitamento na competição.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: Governo ES