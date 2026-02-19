Kleber Andrade recebe o jogo entre Porto Vitória e Rio Branco pelo mata-mata do Capixabão

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, recebe, neste sábado (21), às 16h, o jogo de ida das quartas de final do Capixabão entre Porto Vitória e Rio Branco.

As duas equipes finalizaram primeira fase com 13 pontos. No entanto, o time capa-preta terminou na quarta colocação, com saldo de gols melhor em relação ao adversário (4 contra 2), que acabou na quinta posição.

Antes do confronto de Porto Vitória e Rio Branco, porém, o mata-mata das quartas de final terá início nesta sexta-feira (20), às 19h, com o Real Noroeste enfrentando o Serra, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

Já no domingo (22), há o embate entre o Desportiva e Vilavelhense, no Estádio Engenheiro do Araripe, em Cariacica.

Completando a rodada dos jogos de ida das quartas de final, na segunda-feira (23), no Estádio Almiro Ofranti, em Vargem Alta, o Vitória ─ que terminou a primeira fase na liderança com 20 pontos ─ terá pela frente o Forte, oitavo e último colocado da zona de classificação com 11 pontos.

A TV Educativa do Espírito Santo (TVE), no canal 2.1 e no YouTube, irá transmitir todo os jogos de ida das quartas de final do Capixabão.

