Estadual
Kleber Andrade recebe o jogo entre Porto Vitória e Rio Branco pelo mata-mata do Capixabão
O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, recebe, neste sábado (21), às 16h, o jogo de ida das quartas de final do Capixabão entre Porto Vitória e Rio Branco.
As duas equipes finalizaram primeira fase com 13 pontos. No entanto, o time capa-preta terminou na quarta colocação, com saldo de gols melhor em relação ao adversário (4 contra 2), que acabou na quinta posição.
Antes do confronto de Porto Vitória e Rio Branco, porém, o mata-mata das quartas de final terá início nesta sexta-feira (20), às 19h, com o Real Noroeste enfrentando o Serra, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.
Já no domingo (22), há o embate entre o Desportiva e Vilavelhense, no Estádio Engenheiro do Araripe, em Cariacica.
Completando a rodada dos jogos de ida das quartas de final, na segunda-feira (23), no Estádio Almiro Ofranti, em Vargem Alta, o Vitória ─ que terminou a primeira fase na liderança com 20 pontos ─ terá pela frente o Forte, oitavo e último colocado da zona de classificação com 11 pontos.
A TV Educativa do Espírito Santo (TVE), no canal 2.1 e no YouTube, irá transmitir todo os jogos de ida das quartas de final do Capixabão.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesport
Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste
(73) 99832-9962 / (27) 99309-9053
[email protected]
Facebook: Sesport-ES
Instagram: @sesportesoficial
Fonte: GOVERNO ES
Zuri, filha de Ludmilla e Brunna, comemora 9 meses com festa temática de Carnaval
A pequena Zuri, filha da cantora Ludmilla com a dançarina Brunna Gonçalves, completou nove meses de vida com uma comemoração...
PF prende 2 mulheres por contrabando de medicamentos emagrecedores
Divinópolis/MG. A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil de Alpinópolis/MG, cumpriu nesta quinta-feira (19/2), durante a Operação Good Shape, dois...
PF prende homem condenado por estupro de vulnerável no Rio de Janeiro
Volta Redonda/RJ. Nesta quinta-feira (19/2), a Polícia Federal prendeu um homem condenado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na...
APACB encerra campanha contra trânsito na faixa preservada
A Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB) encerrou, nesta quinta-feira (19), a Campanha contra o trânsito de...
Sefaz autua em mais de R$ 400 mil e apreende 112,5 mil maços de cigarros sem nota fiscal
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, lavrou auto de infração superior a R$ 400 mil e...
FICCO/Ilhéus cumpre dois mandados de prisão durante o pré-carnaval
Ilhéus/BA. No período de pré-carnaval na Bahia, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus), em conjunto...
Kleber Andrade recebe o jogo entre Porto Vitória e Rio Branco pelo mata-mata do Capixabão
O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, recebe, neste sábado (21), às 16h, o jogo de ida das quartas de...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
Nesta terça-feira (17), chega ao fim o período carnavalesco na maioria das praias e balneários do Brasil e, na Ilha...
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
Um dos suspeitos de assassinar dois irmãos adolescentes em 2024 foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo no município...
Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval
O Balneário de Guriri segue em clima de festa e lotação máxima durante os dias de Carnaval. A movimentação intensa...
Regional
Jovem morre após cair de moto em rodovia no Norte do ES
Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto na ES-421, na zona rural de Conceição da Barra,...
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia
O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em...
Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na BR-101 no Norte do ES
Um jovem de 24 anos, identificado como Wemerson Santos de Oliveira, foi encontrado morto às margens da BR-101, na altura...
Estadual
Imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório em crianças prematuras e com comorbidades já começou
A Secretaria da Saúde (Sesa), iniciou, na segunda-feira (09), a estratégia estadual de imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR)...
Saiba quais são as vacinas para cada fase da vida
Nos últimos anos, o Espírito Santo vem recuperando as altas coberturas vacinais que sofreram impacto direto devido ao período pandêmico...
Iema orienta população sobre como agir ao encontrar animais silvestres em áreas públicas
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) orienta a população a não interagir com animais silvestres encontrados...
Nacional
Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia; suspeito é preso
Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado...
Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro
A Unidos do Viradouro trouxe Moacyr da Silva Pinto, o icônico Mestre Ciça, como samba-enredo do Carnaval deste ano A...
Árvore cai sobre carro e mata criança de 1 ano em Minas Gerais
Uma criança de apenas 1 ano morreu após uma árvore cair sobre o veículo em que estava com a família,...
Policial
DFRV prende suspeito de roubo de veículo na Grande Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), deu...
Deic conclui inquérito sobre roubo em Aracruz e indicia suspeito de 19 anos
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
Governo do Estado investe mais de R$ 72 milhões em infraestrutura na PCES entre 2019 e 2026
No período de 2019 a 2026, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recebeu do Governo do Estado o total...
ENTRETENIMENTO
Virginia Fonseca curte dia de praia com família após carnaval: ‘Dia com eles’
Virginia Fonseca, de 26 anos, escolheu a tranquilidade do mar para aproveitar o pós-Carnaval 2026. Nesta quinta-feira (19), a influenciadora...
Deborah Secco surge deslumbrante em nova foto de biquíni
A atriz Deborah Secco movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo nos stories do Instagram. No registro, a...
Ticiane Pinheiro curte dias de paraíso na Península de Maraú com a filha Manuella
Ticiane Pinheiro, de 49 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (19), ao compartilhar registros da viagem que está fazendo com...
POLÍTICA
Guaçuí e Jerônimo Monteiro terão entrega de mudas na segunda
Produtores rurais dos municípios de Jerônimo Monteiro e Guaçuí serão beneficiados com a entrega de mudas de café, cacau e...
Proposta institui semana da biodiversidade marinha no ES
A Comissão de Justiça analisa a criação da Semana Estadual da Biodiversidade Marinha, tema do Projeto de Lei (PL) 651/2025,...
Proposta quer garantir apoio a transporte de universitários
O deputado Coronel Weliton (PRD) defende que, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), haja no Espírito Santo...
Esportes
Botafogo perde para Nacional Potosí e sai em desvantagem na Libertadores
O Botafogo amargou sua sexta derrota consecutiva na temporada ao ser superado pelo Nacional Potosí por 1 a 0, na...
Coutinho explica saída do Vasco: “Estou muito cansado mentalmente”
Meia diz que tomou decisão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda: “Percebi que meu ciclo no clube tinha...
Dupla brasileira Fonseca/Melo estreia com vitória no Rio Open
A parceria brasileira formada pelo jovem João Fonseca, de 19 anos, e o experiente Marcelo Melo, de 42, começou com...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
Carnaval 2026 | Lambasaia agita foliões na abertura da festa em Guriri
-
São Mateus6 dias ago
Dig Black | Artista mateense grava hit na Bahia e aposta forte no pagodão baiano para 2026
-
Entretenimento6 dias ago
Rosiane Pinheiro diz que perdeu 27 kg para o carnaval: veja o antes e depois
-
São Mateus6 dias ago
Carnaval 2026 | Simone Mendes arrasta um ‘mar de gente’ no Balneário de Guriri
-
Policial1 dia ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
Estadual6 dias ago
Engavetamento com 10 veículos provocou a interdição total da BR-101 no Sul do ES
-
Horóscopo7 dias ago
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 13/02/2026
-
Estadual6 dias ago
Polícia Civil dá dicas para um Carnaval de respeito: “Não é não!”