Kleber Andrade recebe jogos de Rio Branco e Desportiva pela Copa do Brasil

As equipes capixabas seguem representando o Espírito Santo na Copa do Brasil e entram em campo, nesta quarta-feira (04) e quinta-feira (05), pela segunda fase da competição nacional no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. Outro confronto acontece fora de casa, em Santa Catarina.

Nesta quarta-feira (04), às 20h, o Rio Branco enfrenta o Athletic (MG) no Kleber Andrade. Já na quinta-feira (05), também no Klebão, a Desportiva mede forças com o Sport (PE), às 19h.

Outra equipe capixaba na disputa é o Porto Vitória, que viaja até Florianópolis (SC) para enfrentar o Avaí (SC), nesta quarta-feira (04), às 19h30, no Estádio da Ressacada.

Entre os representantes do Estado, a Desportiva já entrou em campo na competição, pela primeira fase. A equipe grená garantiu a classificação ao eliminar o Sampaio Corrêa (RJ), fora de casa, nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. Nas penalidades, vitória capixaba por 3 a 1. Já Rio Branco e Porto Vitória entraram direto na segunda fase do torneio.

Lei de repasse aos clubes capixabas

Este é o primeiro ano em que os clubes capixabas participam da Copa do Brasil após entrar em vigor, em julho do ano passado, a Lei Estadual nº 12.458/2025 que trata da destinação de recursos financeiros para clubes de futebol profissional que disputam competições nacionais. A iniciativa foi sancionada pelo governador Renato Casagrande e, somente para a Copa do Brasil, disponibilizou o repasse de R$ 100 mil para cada clube participante, fortalecendo, assim, o futebol capixaba no cenário nacional.

