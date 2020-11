Klaus Hee lança novos singles e relembra a trajetória da boy band Dominó

Redação Gusttavo Lima lança o EP “Season 1” do projeto “O Embaixador The Legacy”

Junto ao lançamento de Espetinho , segundo single de trabalho do novo DVD de Gusttavo Lima , O Embaixador The Legacy , entrou no ar a partir desta quinta-feira (19), às 21h, o EP Season 1 , que reúne em um único lugar a nova faixa e as quatro primeiras canções já apresentadas do projeto. São elas: De Menina Pra Mulher, Café e Amor, Tudo Que Eu Queria e Tô Torcendo . O álbum já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music .

Inédita na voz do artista, Espetinho é uma composição de Os Parazim, Pacheco e Junior Silva e está trazendo as contagiantes batidas da bachata – ritmo que rendeu a Gusttavo Lima uma homenagem da Embaixada da República Dominicana. Recentemente, ele foi condecorado pelas relevantes contribuições à difusão, no Brasil e no exterior, do ritmo dominicano que é declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Além de ser um dos destaques do EP, Espetinho abre a nova etapa de divulgação do projeto O Embaixador The Legacy com a estreia da segunda fase do The Legacy – Game , que também foi laaçado nesta quinta-feira (19).

O videoclipe do single estará no canal oficial do cantor na sexta-feira (20), a partir das 11h. A produção foi registrada na Villa Cavalcare (Goiânia, GO), em um cenário inspirado na série Game Of Thrones.

Ouça o EP: