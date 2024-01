Kitty cut promete ser a nova tendência de corte de cabelo para 2024

Reprodução/Instagram Veja o corte queridinho das famosas para 2024





No ano passado, o kitty cut , o corte na linha dos ombros, fez sucesso entre as famosas e promete fazer sucesso em 2024 , só que agora com camadas um pouco mais longas. Famosas como Jenna Ortega, Camila Morrone e Rachel Zegler já estão usando a nova tendência.

O kiity cut , mais conhecido como corte gatinho , é um estilo de cabelo com comprimentos um pouco abaixo dos ombros que faz referência aos anos 70. O corte tem muita versatilidade, ou seja, pode usá-lo de qualquer lado e jeito, mesm modelando com escova ou os deixando secar naturalmente.

O mesmo corte de cabelo recebeu nomes relacionados a animais, como butterfly cut e wolft cut. Além disso, ele é uma ótima opção para quem deseja não cortar o cabelo muito curto, trazendo um visual mais felino, sensual e ousado. Ele pode ser usados em diferentes tipos de cabelo, seja liso, ondulado ou cacheado.

A tendência combina muito com as curtain bangs , trazendo volume e as franjas em camadas, no estilo anos 90.

Fonte: Mulher