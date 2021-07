Kim Kardashian ostenta corpo escultural em biquíni cavado

Reprodução Instagram Kim Kardashian curtindo um sol na segunda

A socialite Kim Kardashian, ex-esposa de Kanye West, está aproveitando a segunda-feira (12) da melhor maneira possível: relaxando enquanto coloca o bronzeado em dia. Trajando apenas um boné e um biquíni verde cavado, ela – que tem amizade com Simaria Mendes – deixou suas curvas à mostra, o que acabou atraindo o olhar de seus fãs no Instagram.

No feed de comentários, Kim recebeu uma enxurrada de curtidas e elogios. “Você é minha Kardashian favorita”, disse uma fã. “Você está maravilhosa, uau!”, disse outro admirador da socialite. “Caraca, mandou Kim! Adoro essas bebidas também”, analisou um terceiro.

Para ajudar na sessão de relaxamento, Kim ainda mostrou que estava em posse de duas bebidas alcóolicas, provavelmente um whisky e uma cerveja. A localização da propriedade em que a modelo está não foi revelada, mas de acordo com postagens nas redes, ela está no local com os filhos e a irmã, Kourtney.