Kim Kardashian está namorando ex de Ariana Grande, diz site

Kim Kardashian e o ex de Ariana Grande, Pete Davidson, estão namorando. A informação foi confirmada pelo site Page Six nesta quinta-feira (18).

Kim Kardashian estava encontrando Pete em meio ao divórcio com Ye, mais conhecido como Kanye West. A socialite e o humorista do “Saturday Night Live” foram fotografados juntos diversas vezes em jantares e passeios nas últimas semanas. Antes do affair chamar atenção da mídia, Kim e Pete trocaram beijos em um quadro do “Saturday Night Live”.





Na última terça-feira (16), Kim Kardashian passou o aniversário de Pete ao lado do comediante e até combinou um pijama. O rapper Flavor Flav compartilhou um clique dos pombinhos juntos, que ainda contou com Kris Jenner, a sogra do comediante.

Pete Davidson viveu um namoro relâmpago com a cantora Ariana Grande. Eles assumiram o relacionamento em maio de 2018, noivaram em junho e terminaram em outubro do mesmo ano.