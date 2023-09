Kim Jong-un viaja para encontrar Putin nesta segunda-feira

Divulgação/The Presidential Press and Information Office – 25/04/2019 Kim Jong-un e Vladimir Putin se reuniram pela última vez em 2019

O líder norte-coreano Kim Jong-un está viajando nesta segunda-feira (11) a caminho da Rússia para um encontro com o presidente Vladimir Putin , de acordo com informações da imprensa sul-coreana.

Embora a imprensa cite autoridades do governo, nem a Coreia do Norte e nem a Rússia confirmaram oficialmente o encontro. De acordo com as informações, a reunião acontecerá na cidade russa de Vladivostok, que fica a menos de 300 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte.

Segundo a TV estatal Rússia 24, Putin já chegou à cidade nesta segunda-feira, e espera por Kim Jong-un, que estaria viajando em um trem blindado.

Se o encontro de fato ocorrer, esta será a primeira viagem internacional do líder norte-coreano desde 2019, quando encontrou justamente o presidente russo. Na reunião desta segunda, Putin e Kim Jong-un devem negociar armas.

Na última semana, os Estados Unidos alertaram que a Coreia do Norte enfrentará consequências se fornecer armas para a Rússia usar na guerra contra a Ucrânia. “Vão pagar um preço por isso na comunidade internacional”, disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, durante entrevista coletiva.

Fonte: Internacional