Nos Estados Unidos, e em vários países, o Dia dos Pais, Father’s Day, é celebrado no terceiro domingo de junho. Por isso, o cantor Kiko, do KLB, que está morando em Orlando e no comando da Meu Destino n°1, empresa que dá dicas e oferece serviços para facilitar a vida de quem visita a cidade do estado da Flórida, postou uma foto ao lado de seu pai, Franco Scornavacca, que morreu em setembro de 2018, aos 70 anos, após sofrer uma parada cardíaca.

Divulgação/Instagram/Reprodução Kiko, do KLB, faz post ao pai e emociona web como exemplo de gratidão





Na imagem, ele aparece sorrindo, recebendo uma homenagem como “melhor empresário do século”. “Eleito por unanimidade pelos maiores e mais conceituados jurados e experts do show business, mas hoje esse troféu torna-se o de melhor pai de todos os tempos, tá?”, manifestou-se o mais velho do trio, entre risos.





Fazendo valer a máxima de que “saudade é dor que nunca acaba, mas que o tempo espaça para deixar a gente tocar a vida”, Kiko ainda escreveu: “Estamos assim hoje, como na foto, eu sorrindo daqui, e você sorrindo daí, porque sabemos da verdade que nos une.

Logo mais estaremos nos abraçando de novo. Te amo para sempre, assim como a minha mãe, o Leandro, o Bruno e as extensões da família que começaram com vocês. Obrigado, meu Deus, pela bênção de ser teu filho, e por me permitir ser um filho do Franco”, agradeceu o artista antes de usar a frase “se você tem o seu, agarre”, em forma de hashtag. Scornavacca ficou conhecido não só por levar a música dos três filhos ao topo das paradas, mas também por empresariar nomes do sertanejo, como Zezé Di Camargo e Luciano.