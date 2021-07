Kia vai trazer o SUV Stonic com sistema híbrido leve ao Brasil

Divulgação Kia Stonic 2021: filetes de LED nos faróis e novos detalhes na dianteira em relação do modelo mostrado no Brasil, em 2018

Entre os novos SUVs compactos que vão chegar ao Brasil em breve teremos o Kia Stonic com o mesmo motor 1.0 turbo do Hyundai HB20 e sistema híbrido leve. A fabricante não diz a data de chegada do novo modelo, apenas confirma que o carro será trazido ao país. Feito sobre a mesma base do compacto Rio, terá entre os rivais o novo Fiat Pulse.

O novo Kia Stonic é fabricado no México, mais exatamente no estado de Nuevo Léon, fruto de um investimento de US$ 3 bilhões. O SUV chegou a ser mostrado no Salão do Automóvel de 2018, no São Paulo Expo, mas apenas agora é que a marca coreana resolve confirmar que o carro vai mesmo ser vendido no Brasil.

No sistema híbrido leve , não há tração do motor elétrico, que apenas ajuda o motor a combustão e contribui no momento da partida e em acelerações e recupera energia de forma passiva. Portanto, não precisa ser plug-in . O Stonic que chegará ao Brasil terá 120 cv e 17,5 kgfm de torque com câmbio automatizado, de dupla embreagem e sete marchas, além de tração apenas dianteira.

Em relação à versão mostrada em São Paulo, há quase três anos, o Stonic da linha 2021 recebeu apenas retoques no visual que incluem faróis redesenhados com filetes de LED como luzes diurnas. O para-choque dianteiro também ganhou novos detalhes que deixaram o carro com aspecto um pouco mais esportivo, assim como a grade frontal.

Por dentro, o Stonic 2021 lembra bastante o c ompacto Rio em vários aspectos, entre os quais o volante multifuncional de três raios e a central multimídia “flutuante”, com tela de 8 polegadas, meio do painel.

O acabamento do novo Stonic é simples, mas há espaço suficiente para cinco ocupantes vijarem sem aperto. No porta-malas, vão apenas razoáveis 352 litros. Mais detalhes deverão ser divulgados pela Kia do Brasil numma data mais próxima do lançamento.