Kia Stinger reestilizado está nos planos da marca para o Brasil

Divulgação Harley-Davidson Road Glide Special: posição excelente para o piloto, mas sofrível para o garupa, que escorrega para trás

Sempre que começo a descrever uma Harley-Davidson da família Touring, penso a mesma coisa: se eu fosse comprar uma, qual seria? Dúvida cruel. São seis modelos com a mesma base mecânica mas que diferem em muitos detalhes, de porte ou não.

Todas elas têm bolsas laterais rígidas, o que as habilita a pertencer à família Touring, mas o grau de “viajabilidade”, ou seja, quanto tempo você pode ficar na estrada com máximo conforto, varia. A Harley-Davidson Heritage Classic, por exemplo, tem duas bolsas pequenas, mas conta com o para-brisa removível. Já a Road King Special tem as malas um pouco maiores, mas não tem a proteção frontal contra o vento.

A Street Glide Special e a Road Glide Special são quase iguais, a primeira com carenagem frontal pequena, tipo “bat wing” (asa de morcego), que vira junto com o guidão, e a outra com a carenagem fixa tipo “shark nose” (nariz de tubarão). E as duas outras Touring, Road Glide Limited e Ultra Limited , contam com o espaço extra de bagagem no Tour-Pak de série, também conhecido como “baú de luxo”. Grau máximo de “viajabilidade”.

Gabriel Marazzi Apesar dos 387 kg, a Harley-Davidson Road Glide Special é fácil de ser manobrada

Complementam a família Touring as duas edições especiais CVO, que têm motor maior (117 polegadas cúbicas contra as 114 polegadas cúbicas das versões “normais”) e muito mais itens de conforto e conveniência. Este ano o nome das famílias de motocicletas da Harley-Davidson estão diferentes, as Sportster são agora Street e as Softail são agora Cruiser. A família Touring manteve seu sugestivo nome.

Para as considerações desta semana sobre uma motocicleta escolhemos a Harley-Davidson Road Glide Special, que é uma Touring bagger, ou seja, sem o baú traseiro, e com a carenagem frontal fixada ao quadro. É claro que todos os modelos Harley têm seus admiradores, mas aqui eu poderia resolver o impasse descrito no início, já que eu escolheria, sem dúvida, uma Harley que tivesse o baú traseiro.

Ou então optaria pelo Tour-Pak como acessório, facilmente instalado em qualquer Touring. Afinal, o melhor ambiente para uma Harley-Davidson Touring é mesmo uma longa estrada. O Tour-Pak, além de aumentar o volume de gabagem, dispensa o sissy-bar, aquele encosto para o garupa, pois o banco do garupa de todas as bagger é extremamente desconfortável, inclinado para baixo na parte de trás.

Divulgação A Harley-Davidson Road Glide Special e seu estilo bagger, sem baú traseiro

Mesmo exageradamente grande e pesada, a Harley-Davidson Road Glide Special e seus 387 kg são facilmente dominadas em uso urbano e, com prática, esse tamanho todo muitas vezes desaparece. Mas é mesmo em viagens que suas virtudes se destacam. Sem querer repetir um clichê, realmente essa motocicleta nos faz desejar passar o dia inteiro na estrada.

Os sistemas eletrônicos presentes na H-D Road Glide Special são companheiros para todo o percurso, mesmo viajando sozinho. O já conhecido sistema de áudio tem potência suficiente para curtir qualquer tipo de música em qualquer velocidade, o navegador é competente e, na versão 2020, é possível monitorar a pressão dos pneus no painel de instrumentos.

Para este ano, estreou também o sistema eletrônico RDRS – Reflex Defensive Rider System -, que reúne várias funções de segurança, como o C-ABS, que otimiza o antibloqueio dos freios em curvas, de acordo com a inclinação da motocicleta, ou o C-TCS, que controla a tração em curvas e em pisos de baixa aderência. Há ainda o VHC, sistema que trava os freios dianteiro ou traseiro, evitando que a motocicleta volte para trás em um rampa.

Divulgação Harley-Davidson Road Glide Special Para 2020, a Road Glide Special vem com controle de tração e ABS de curvas

O controle de tração tem três modos de pilotagem, o padrão, para superficies secas, modo chuva, para pisos molhados, ou totalmente desativado, todos eles facilmente selecionados por um único botão no punho esquerdo do guidão. Já o travamento dos freios em rampas é acionado segurando o manete ou o pedal de freio com uma sobrepressão por alguns segundos.

A Harley-Davidson Road Glide Special está disponível nas cores preta (R$ 113.500), prata, cinza e vermelho (R$ 114.475), e em duas cores, laranja ou azul com faixas pretas, (R$ 115.525).