Kia Seltos chega aos EUA antes de desembarcar no Brasil

arrow-options Divulgação Kia Seltos: estilo arrojado e bom nível de sofisticação para entrar na briga acirrada entre os SUVs compactos

O novo Kia Seltos tem mais fotos e detalhes revelados ao chegar aos Estados Unidos, onde passa a ser vendido a partir de US$ 21.990 (R$ 91.920 numa conversão simples). Por lá, o carro será vendido em quatro versões e com duas opções de motor: 1.6 turbo, ou 2.0 aspirado. No Brasil, o carro deverá chegar até o fim do ano, dependendo da cotacão do dólar.

LEIA MAIS: Primo do Creta, Kia Seltos é revelado oficialmente

A versão topo de linha do Kia Seltos vem com motor 1.6 turbo, de 175 cv, vem com injeção direta de combustível, o mesmo do Hyundai Tucson vendido no Brasil. Com esse motor, o carro está disponível apenas com tração dianteira e câmbio automatizado, de dupla embreagem (DCT), de sete marchas.

Para ter tração integral no SUV da Kia é preciso optar pelo motor 2.0, de 149 cv, que funciona com caixa CVT, com relações de marcha continuamente variáveis. Outra diferença entre as versões 1.6 e a 2.0 é que a primeira vem com eixo de torção na traseira e o modelo de maior cilindrada conta com multibraço, que garante mais conforto e estabilidade.

O nível de sofisticação do Kia Seltos é considerável e inclui sistema multimídia com tela de 10,25 polegadas sensível ao toque e conectada à internet, o que garante informações de tempo real no GPS e da meteorologia. Além disso, há caregador de celular por indução e o sistema é compatível com Apple Car Pay e Android Auto.

LEIA MAIS: Confira os 5 melhores SUVs médios que dirigimos nos últimos anos

Com visual sofisticado no interior e no exterior, o Kia Seltos foi pensado para agradar a clientela dos países em desenvolvimento e também dos mercados maduros. Por fora, os destaques são a presença de itens como faróis e lanternas de LED e as opções de rodas de 16″, 17″ e 18″.