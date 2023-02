Key Alves, Larissa e Nicácio chamam a atenção com lentes nos dentes

Reprodução Key Alves e outros BBBs usam lentes nos dentes

O sorriso impecável de Key Alves, Larissa Santos e Fred Nicácio, no BBB 23, é resultado de um dos procedimentos estéticos mais procurados atualmente: as lentes de contato dental. Kátia Blume, cirurgiã dentista especialista em odontologia estética – lentes de contato em resina, explica que as principais técnicas são lentes de resina e lente de porcelana. A técnica de lentes em resina é realizada pelo profissional no próprio consultório, são feitas de forma direta sobre a boca do paciente.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Alguns fatores estéticos são envolvidos e atingidos com as lentes de resina, como a cor do sorriso, volume, alinhamento das bordas dos dentes, corredor bucal, que é o escurinho no canto do sorriso, sorriso invertido, que é quando o paciente sorri e os dentes estão invertidos. Fica com uma aparência de triste. Todos estes aspectos estéticos podem ser restabelecidos com as lentes de resina.

Outra técnica é a de porcelana, que é realizada em laboratório, o profissional realiza o preparo e moldagem dos dentes e após um período, que varia entre um dia e uma semana de confecção das lentes em laboratório, é feita a cimentação dessas lâminas sobre o dente.

Importante seguir as características ópticas iguais a de um dente natural para trazer um aspecto natural e não artificial. É importante também realizar com um profissional com uma boa motricidade, que faça o procedimento de uma forma mais delicada e individualizada.

“Os riscos são praticamente zero. O que poderia ocorrer seria uma infiltração se não feitas por um profissional qualificado. Por isso indicamos sempre procurar um bom profissional para que não ocorra nenhum risco.”

“Quando feito da forma certa, o procedimento é seguro. Mas é necessário fazer uma avaliação odontológica para que as facetas se adaptem aos dentes originais. Caso isso não aconteça, as lentes podem ser mal adaptadas, podendo causar inflamações, abcessos nas gengivas, infiltrações e cáries, além de fortes dores no local”, alerta Claudia Consalter, uma das sócias-fundadoras da OrthoDontic, maior rede de ortodontia do país.

Além disso, em muitos casos os pacientes não se sentem satisfeitos ao final do procedimento – quando as lentes são usadas em quem não necessita, podem acontecer falhas devido às cores irregulares dos dentes e da espessura das lentes.

Por isso, antes de optar por usar uma lente, é de extrema importância consultar um cirurgião dentista para entender se este é o melhor caminho para o seu sorriso.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

As lentes variam entre R$ 500 e R$ 1.000 de resina (cada lente/dente) e R$ 2.000 a R$ 3.000, as de porcelana (cada lente/dente).

.

Fonte: IG Mulher