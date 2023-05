Késsia Tristão vence mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro

A capixaba Késsia Tristão venceu mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro, maior torneio da modalidade da América Latina. A disputa aconteceu no último fim de semana, em Venda Nova do Imigrante, no evento Polenta off Road. Essa foi a segunda etapa na categoria feminina e a atleta segue liderando na competição.

Foram dois dias de prova, somando quase 300km de percurso com passagem pelos municípios de Conceição do Castelo e Castelo. A capixaba competiu contra outras duas mineiras e conquistou o primeiro lugar. Késsia Tristão, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), contou as expectativas para a última e mais complexa etapa do campeonato, que será realizada em julho, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

“Vai ser uma prova bastante difícil, com um percurso muito longo e preciso estar bem preparada. Então, estou treinando bastante para a prova e estou com uma expectativa muito boa, porque já vou com uma vantagem de pontos. Vou dar o meu máximo para ganhar”, disse a atleta.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

