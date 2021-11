Instagram Kerline relembra climão com Rafa Kalimann após áudio vazado de Karol Conka





Kerline Cardoso relembrou climão com Rafa Kalimann após áudio vazado de Karol Conka durante a gravação do episódio 101 do Big Brother Brasil 21.





Após a reunião dos ex-BBBs, a influenciadora compartilhou um vídeo em seu Instagram, no qual a cantora supostamente fala sobre a mineira. “Não devia nem estar jogando. Sabe que tudo o que vai volta. Me hamou de vazia, olha agora quem está com o programa vazio”, disse sobre o “Casa Kalimann”, programa de Rafa na GloboPlay.

Em entrevista ao “Foi Mau”, da RedeTV!, Kerline relembrou o climão na época e revelou que levou um unfollow de Rafa nas redes. “Ela me seguia. Já tinhamos trabalhado juntas. Deve ter achado que foi proposital”, contou a ex-BBB.