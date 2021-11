Kênia Maria entra na Justiça contra Érico Brás por divórcio litigioso

Divulgação Érico Brás e Kênia Maria anunciaram o fim do casamento





Quem assistiu ao Caldeirão neste sábado (20) viu Érico Brás e Kênia Maria juntos e na maior sintonia no quadro Tem ou Não Tem. Mas horas antes do programa ir ao ar, a ativista anunciou o fim de seu casamento de nove anos com o ator. E a situação não foi nada amigável. Ela entrou na Justiça e o divórcio se dará no litigioso.

“Kênia entrou com pedido de divórcio litigioso e outras medidas judiciais que se mostram necessárias, uma vez que a separação não aconteceu de maneira amigável e os desdobramentos acarretaram situações prejudiciais à atriz”, disse a assessoria de Kênia em nota enviada por sua assessoria.





A Globo já estava ciente da separação do casal antes mesmo de o episódio do Caldeirão ir ao ar. Mesmo assim, optou por exibir a participação de Érico e Kênia, sem fazer qualquer menção ao fato.

Após o encerramento do programa de Marcos Mion, a defensora do direito das mulheres negras da ONU emitiu o comunicado sobre o fim do casamento. Os dois não se manifestaram nas redes sociais até o momento sobre a separação.

Confira a nota de Kênia na íntegra:

