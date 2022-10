Kelly Key posa de fio-dental e mostra que bumbum na nuca não cabe na sua câmera

Fim de semana animado! Kelly Key fez a alegria dos seguidores do Instagram neste sabadão (15) ao compartilhar cliques pra lá de ousados de um dia de praia em família. A influenciadora fitness surgiu ostentando seu shape escultural e não decepcionou a galera das redes sociais!

Na ocasião, a musa apostou num biquíni preto que evidenciou ainda mais sua boa forma e o bronzeado ousado, além do volumão de seu bumbum conquistado com muito treino pesado. A cantora recebeu diversos elogios da galera e deixou os fãs babando com os cliques.

“Cada dia que passa essa mulher tá ainda mais gata, como pode?”, elogiou uma seguidora nos comentários da publicação. “A meta é treinar muito pra ficar maravilhosa assim”, afirmou outra internauta, que recebeu incentivos da própria Kelly. “Esse lugar é lindíssimo, mas o monumento é você”, disparou um terceiro, exaltando a beleza natural da musa. Confira os cliques:

Kelly Key fala sobre procedimentos estéticos e rebate críticas: “Tenho quase 40 anos”

Abriu o jogo! Recentemente, a cantora Kelly Key fez um desabafo em suas redes sociais após receber diversas críticas por conta de seus procedimentos estéticos. A musa fitness, no entanto, afirmou que faz apenas intervenções específicas e que sempre é muito transparente com seus fãs nessa questão.

“Eu sou sempre muito transparente. Refiz o seio, refiz a cicatriz da cesariana que tinha ficado alta, fiz uma lipozinha aqui atrás [nas costas] para dar uma cavadinha… afinal de contas, tenho quase 40 anos, tenho história”, começou a influenciadora em seu desabafo através do Instagram Stories.

“Compartilho com vocês quando faço botox, preenchimento, porque acho importante não esconder esse tipo de coisa. Durante anos, ninguém falava sobre isso. Era algo que as pessoas olhavam de forma pejorativa, e é algo extremamente importante, principalmente na fase madura da mulher. Informações como modulação hormonal fazem toda a diferença no nosso humor”, continuou a musa.

“Não é que porque eu falo sobre algumas coisas que eu também tenha feito outras coisas. Não. Tudo que eu fiz, eu falei, não escondi. Isso não desmerece a minha conquista. Aliás, eu nunca fiz essa tal de lipo HD, e não teria nenhum problema em dizer se tivesse feito. Há um ano eu operei a vesícula. Fiquei um ano sem treinar pesado e fazer abdominais, e voltei há alguns meses”, finalizou Kelly.

(*Metropolitana FM)