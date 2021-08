The Music Journal Brazil Kelly Key estreia podcast: ” me reinventando”

A cantora Kelly Key , de 38 anos , estreará no dia 9 de setembro, o podcast Quinta Pod , mudando o foco de sua carreira artística, a qual divide com a vida de empresária e influenciadora digital.

“Estou bem feliz. A pandemia foi transformadora dentro do entretenimento, e como trabalho com arte, tive que me reinventar” , explica Kelly Key . “Para eu conseguir fazer valer o meu investimento como cantora, tinha que fazer show e ralar muito. Como eu já trabalhava com mídias sociais, dei mais evidência ainda na carreira de influenciadora. E foquei em projetos que estavam parados. Agora estreio meu podcast. É quase um talk show, é uma forma de bate-papo bem descontraído e vou utilizar o meu canal no YouTube também” , disse a cantora á revista Quem.

Kelly Key também disse sobre os assuntos que irá abordar em seu novo podcast : “O conteúdo vai ser muito próximo do que venho oferecendo dentro do meu canal (no YouTube), abordando temas femininos, bem-estar, comportamento e moda. Também quero dar espaço para assuntos em foco, como política e economia” , concluiu.