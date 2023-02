Kelly Key bota bumbum pra jogo e mostra resultado do bronze no volumão

Kelly Key aproveitou o feriadão de Carnaval de forma diferente em Angola e esquentou o clima durante seu momento de bronzeamento. A cantora mostrou os melhores momentos de seu descanso e encantou os fãs do Instagram nesta segunda-feira (20).

Usando um biquíni amarelo neon, a influenciadora fitness caprichou em seu momento de lazer com a família e ostentou toda sua boa forma com um registro de sua sessão de bronzeamento ao ar livre. “Primeiramente, bom dia! Ainda sobre este fim de semana prolongado! Bora catar só o pó para seguir a semana com energia! Quem aí se jogou no carnaval me conta”, disse Kelly na legenda.

“Você não é esporte, mas é espetacular”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “É deusa que fala, né? Tenha piedade de nós”, brincou um fã da musa. “Sempre dando show de beleza e simpatia”, disparou uma internauta na ocasião.

Kelly Key revela motivo de não se apresentar mais: “Questões de saúde”

Abriu o jogo! Recentemente, Kelly Key comentou sobre sua decisão de se apresentar e fazer turnês. A musa revelou que, por conta de sua saúde e pela rotina corrida de shows, decidiu deixar de lado sua carreira musical.

“Já fiquei várias noites sem dormir, e foi o que me fez repensar sobre turnê de shows, e tudo mais. Acredito que disso surgiram algumas questões de saúde, né?! Então, por isso que decidi que ficaria mais em casa, me dedicando a um trabalho que me desse rotina, porque uma noite de sono perdida você nunca mais recupera, e eu perdi foi várias”, contou Kelly.

(*Metropolitana FM)