Kelly Key alonga pernas usando vestido curtinho e “imprevisto” acontece

No auge dos seus 37 anos de idade,Kelly Key deixou os fãs babando ao publicar um vídeo mostrando toda a sua flexibilidade em casa. Usando um vestido curtinho e um shortinho, ela esticou bem as pernas contra o chão.

Na ocasião, ela acompanhou o ritmo do instrumental em uma dublagem no aplicativo TikTok até o fim e simulou o grito de uma dor, após abrir a perna no limite. Na legenda, a famosa escreveu: “Pra descontrair. Lá [no TikTok] eu não sou nada normal”.

Os fãs amaram a brincadeira e a encheram de elogios. “Jesus amado amogaaaa não sei se olha para suas pernas lindas ou sua flexibilidade”, reagiu Mayra Cardi. “Caraca, cadê a celulite dessa Deusa?”, perguntou uma seguidora.

“Se eu faço um negócio desse, nunca mais levanto”, apontou mais uma fã. “Realmente, você não é normal”, disse mais uma. Para manter esse corpo, porém, a loira se esforça bastante. Recentemente, ela postou uma foto do seu treino.

Conhecida como cantora e musa fitness, Kelly surgiu pleníssima em uma área externa do seu condomínio no Rio, protegida com uma máscara, e deu uma dica para que os fãs sempre façam o mesmo neste período de quarentena.

Confira:

(*RD1)