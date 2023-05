Kélida Marques: Como a maternidade é vista no mundo espiritual

Divulgação A maternidade vista a partir do mundo espiritual

A maternidade é o processo no qual a futura mamãe fica mais próxima do mundo espiritual, e exercer essa função é uma mistura de felicidade e dificuldades. Quando se dá início a parentalidade, é como se um novo portal fosse aberto, junto com o filho os pais também renascem, ou seja, passam a aprender na prática, a proporcionar segurança e afeto, assim como começam a desfrutar e exercer o amor incondicional. É um constante aprendizado!

O processo da maternidade é essencial no mundo espiritual, pois a fase da gestação vai além do aspecto físico e biológico, onde acontece um elo entre a mãe com o campo espiritual, pois é através dela que um novo espírito reencarna. Desta maneira, na reencarnação o filho pode influenciar pensamentos, sentimentos e tudo que rege o mundo materno, e a mãe também pode influenciar em todo o universo psíquico desse espírito que está reencarnando.

Um ponto a esclarecer é que além dessa importância e força de trazer um espírito reencarnado ao mundo, para que ele possa completar sua missão, aprender e elevar-se como espírito. Mas a mulher que não esteja destinada a ser mãe, seja menos espiritual. Tudo tem um propósito, tudo faz parte de um plano maior. Alguns espíritos precisam vir à terra não para se tornar pai ou mãe, mas com a missão de se fortalecer como espírito.

E para quem está nesse processo de gerar uma vida, é essencial que exista esta conexão com a espiritualidade e com o sagrado feminino. Estar cada vez mais imersa em sua espiritualidade, na conexão com a natureza, que pode ser entendida como uma força universal, como o cosmos, ou apenas como amor ou consciência coletiva, é fundamental para todos os momentos, desde a gestação, o puerpério e segue por toda a criação dos filhos.

Outro ponto importante para fortalecer os laços com filhos é deixar que eles tenham contato com a natureza, encorajá-los a cuidar de plantas e animais, principalmente nos primeiros anos de vida para que essa conexão gere um efeito profundo no desenvolvimento espiritual. Sem esquecer que o espiritual é diferente do religioso.

Finalizo esse texto te convidando a fazer uma reflexão acerca da sua força e seu papel na criação de um espírito reencarnado. Essa conexão com a espiritualidade não pode ser perdida ou esquecida.

Paz e luz!

Fonte: Mulher