Kaysar Dadour, do “No Limite”, lança música inédita em homenagem à mãe; confira!

Divulgação Kaysar Dadour





Além de feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 32 e aniversário de Kaysar, um dos participantes da quinta temporada do reality show “No Limite”, esta sexta-feira (9) foi também a data de lançamento do single que compôs ao lado de MC Ddzinho, Zain e Bressan, com produção da Kazulo, no qual homenageia a genitora e mostra a importância de valorizar cada segundo perto de quem se ama.





Descrito como um funk consciente, “Carta Pra Mãe” chegou acompanhado de um clipe produzido na Igreja Ortodoxa de Curitiba, cidade onde o ator, cantor e ex-BBB mora com a família. E a emoção, é claro, deu o tom às gravações. “Relembramos momentos bons e complicados que passamos juntos” e “isso é o mínimo que eu poderia fazer para homenagear e agradecê-la” foram palavras ditas pelo contratado da Globo durante bate-papo com o iG Gente .

Divulgação Diane e Kaysar Dadour





Questionada, a “agraciada” Diane Dadour comentou que guarda com carinho o dia em que o “caraco” mostrou a canção e traduziu algumas partes da letra para ela. “Fiquei muito emocionada e feliz”, derreteu-se. Já sobre a arte de cuidar de sua progênie, destacou que sempre procurou aconselhar tanto Kaysar quanto Celine, sua caçula, e lembrou que “às vezes, os filhos não ouvem, mas faz parte do ciclo da vida”.