Kawe lança o álbum ‘7 Dígitos’, primeiro da carreira

Reprodução/Kawe Kawe lançou ‘7 Dígitos’

Primeiro álbum na carreira, ‘7 Dígitos’ é a aposta de Kawe . O cantor lançou nesta quarta-feira (7) o disco que reúne sete canções. Entre elas, ‘MDS 2’, continuação do hit ‘MDS’, que consagrou o artista no cenário musical nacional.

Para anunciar a produção, o rapper realizou um show de apresentação na cidade de São Paulo com transmissão pelo canal do Youtube da OQ produções, uma hora antes do lançamento oficial do álbum nas plataformas digitais, com a participação de vários convidados especiais.

Kawe escolheu o dia 7 do mês 7 para o lançamento, visando manter o padrão numerológico, uma vez que o novo projeto traz um compilado de 7 faixas. “Sete Dígitos são o famoso milhão que todo mundo quer alcançar. Eu quis passar isso, um milhão de pessoas alcançadas, um milhão de views, de ouvintes, de tudo… Tem muita coisa pra falar sobre isso. Tô tentando buscar um sentido foda pra isso, porque tem várias coisas que eu posso falar pra ter esse sete aí. Tanto é que eu falo até na data de lançamento, dia 07/07, que foi uma referência que eu trouxe da música do Da Leste (MC). ‘Sete com sete dá 14, mais sete é 21’. Então bateu bem essa ideia e eu pensei: ‘mano, é isso’. É mais ou menos isso: Sete Dígitos, um milhão de sonhos”, explica.

Apesar de ter começado no funk e ter estourado com o rap e o trap, Kawe não se limita a um estilo específico de música: “De uns tempos para cá, todo mundo pode perceber que eu sou uma pessoa que faz vários estilos de música, não faço só trap ou só rap. Eu tento me desdobrar para tentar fazer música no contexto geral”, diz.

“Meu álbum não tem uma ideia principal. Cada faixa é uma brisa diferente. Cada faixa é uma sensação diferente que você sente ao ouvir. Quando você ouve, vamos supor, você escuta a primeira faixa e é uma brisa, na segunda é outro assunto, outra ideia, outro estilo de beat. E isso que eu tentei buscar. Espero que o pessoal pegue essa visão quando escutar faixa por faixa”, conta.