Katy Perry anuncia gravidez em novo clipe e fãs vão à loucura

Na noite da última quarta-feira (04), Nana Gouvêa, que ficou conhecida por participar do quadro “Banheira do Gugu”, atualizou sua conta do Instagram com uma série fotos sensuais. Totalmente nua em todas, a modelo recebeu uma gama de elogios.

Ao legendar uma das imagens no Instagram , ela prometeu mais fotos aos fãs. “Vou deixar as melhores fotos praa o final, tá? Três fotinhos por dia, para um total de22 fotos. Concordam?”, escreveu Nana Gouvêa .

Nana Gouvê mora atualmente em Nova York, nos Estados Unidos. No fim do ano passado, quando Gugu morreu, a modelo não deixou de homenageá-lo na web.

