Kassab diz que Bolsonaro está “amedrontando o eleitor” ao ameaçar golpe

Sérgio Lima/Poder 360 Presidente do PSD, Gilberto Kassab

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab , condenou a postura de Bolsonaro de atacar as instituições democráticas e ameaçar a realização das eleições de 2022 caso o voto impresso não seja implementado . Segundo ele, Bolsonaro está “amedrontando o eleitor”.

“Ele assusta, está amedrontando o eleitor, mostra uma face que ele não mostrou na campanha eleitoral em 2018. Na democracia, as pessoas querem ver o presidente dando exemplo. Isso afasta ele do eleitor”, disse Kassab em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

O político reforçou que as eleições serão, sim, realizadas da forma como for definido pelo Congresso Nacional.

“As instituições são sólidas, vamos, sim, ter eleições com o sistema de apuração que for definido pelo Congresso Nacional e coordenado pela Justiça Eleitoral, como está definido na Constituição”, disse.

O PSD de Kassab era considerado parte da base de Bolsonaro, mas vem se distanciando do governo federal . O presidente do partido defende uma ‘terceira via’ para 2022 e estuda apoiar a candidatura do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para chefiar Executivo.