Karol Conká diz que ser resumida ao “BBB 21” é injusto

Reprodução Instagram Karol Conká

Resumo Karol Conká se posicionou por meio de suas redes

Cantora pediu para que fãs considerem sua carreira, não apenas 30 dias de “BBB”

Rapper foi eliminada do reality show com 99,17% dos votos

Karol Conká, última eliminada do “Big Brother Brasil 21”, surgiu nas redes sociais para falar sobre as críticas que vem recebendo. Segundo ela, não é justo que o público a resuma a “30 dias de loucura”, visto que ela tem uma carreira.

“Não é justo me resumirem a 30 dias de pura pressão num confinamento assistido. Me estressei sim, errei sim, mas tive acertos que não foram replicados com tanta frequência na internet”, publicou Karol Conká, em texto publicado em seus Stories do Instagram, nesta terça-feira (02).

“Agradeço aos que estão me enviando muito carinho e respeito! Obrigada por me perdoarem”, finalizou.

Karol Conká foi eliminada do “BBB 21” com 99,17% dos votos, tornando-se a sister mais rejeitada da história do programa. Durante o confinamento ela gerou polêmicas ao adotar comportamento nocivo a outros brothers, como Lucas Penteado. Em recente entrevista à Ana Maria Braga, a rapper afirmou que se arrependeu de ter entrado no programa.