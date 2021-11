The Music Journal Brazil Kanye West posta foto beijando Kim Kardashian

Por Daniel Nascimento

Kanye West que mudou seu nome e agora se chama Ye , está realmente disposto a reconquistar sua ex-mulher, a socialite Kim Kardashian. No último final de semana o rapper expôs publicamente enquanto entregava marmitas para pessoas em situação de rua em Los Angeles (EUA), na região do Skid Row , que pretende ter sua família de volta.

Sem se preocupar com a repercussão de suas falas, Ye voltou a se declarar para sua ex nesta sexta-feira (26), dessa vez o artista usou as redes sociais para expor seu desejo de reatar o antigo relacionamento, nos stories do Instagram o rapper repostou uma nota do TMZ, de dois dias atrás, que fala sobre suas intenções com a ex-mulher e de seus quatro filhos: North, Psalm, Saint e Chicago , de quebra ele marcou o perfil de Kim na postagem.