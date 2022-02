The Music Journal Brazil Kanye West não quer saber de NFT’s

O rapper Kanye West foi direto e reto se ele lançará tokens não fungíveis, os NFT’s , que são ativos digitais exclusivos que os consumidores podem comprar de artistas.

Várias celebridades, como Paris Hilton, Justin Bieber e Snoop Dogg começaram a fazer parte destes ativos nas últimas semanas.

No entanto, o hitmaker de Donda foi muito claro sobre sua expectativa com o NFT, revelando suas opiniões na segunda-feira (31) em um post no Instagram.

“PAREM DE ME PEDIR PARA FAZER OS NFT’S. EU NÃO VOU CO-ASSINAR”, escreveu Kanye West. “NESTE MOMENTO EU NÃO ESTOU NESSA ONDA. EU FAÇO MÚSICA E PRODUTOS NO MUNDO REAL (sic)”, concluiu.

De fato, Ye está mais preocupado com o lançamento da segunda parte de Donda , o badalado disco que teve sua estreia em 2021.