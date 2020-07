Kanye West apaga postagens sobre Kim Kardashian querer interná-lo a força

O corte das sequências de intimidade entre os participantes Leonardo Lacerda e Jarlles Gois, no episódio da última quinta-feira (16) do “De Férias com o Ex”, da MTV, continua dando o que falar. Agora, há quem garanta que o canal foi denunciado ao Ministério Público por suposto crime de homofobia. A fim de esclarecer todo esse bafafá, o iG Gente foi atrás de um dos envolvidos na cena: o advogado e chef de cozinha potiguar. Ao ouvir “a que você atribui esse veto da MTV, tida como uma emissora tão mente aberta?”, Jarlles respondeu: “Não considero veto por parte deles. Se fossem realmente vetar algo, não mostrariam nada, nem colocariam gays na suíte master. Acho que foi uma questão de tempo de edição. Deram uma resumida, porque foi muita coisa que aconteceu nesse dia. Nem me lembrava desse monte de treta em que eu tinha me metido”, justificou, aos risos.

Divulgação Jarlles Gois descarta homofobia por parte da MTV

Do tipo sincerão, não fez cena no momento em que foi questionado se havia “proibido” a família de acompanhar o reality de pegação na semana passada. “Pelo contrário, pedi para assistir. Não tenho medo de nada do que fiz. Cometi alguns erros, mas os reconheci, e isso é o principal, reconhecê-los. Enchi a cara, passei um pouco do limite, mas é isso, vida que segue, e vamos tentando sempre evoluir. Sobre a sensação das cenas cortadas, de sexo e tudo mais, não vou mentir. Eu, Jarlles, me sinto bem mais aliviado. Para mim, quanto menos mostrar, melhor”.

O participante foi além e não fugiu do tópico que diz “acha que estão mostrando a real ou pegando pesado com você?”. “Assinei contrato sabendo do programa que estava indo participar e do que poderia acontecer. Agora, vai de quem está assistindo, do telespectador, né? Tem que entender que é entretenimento e que o foco principal é a treta, o sexo, a pegação, e foi o que fiz! Gente, já imaginou se eu não estivesse nesse episódio? Ou seja, me agradeça, gente. Só fui viver o programa”.

E as críticas abalam você? “Não. Levo para mim a frase de Manu Gavassi: ‘Quanto mais haters, mais sucesso a gente está fazendo’. Aquele velho ditado: ‘Falem bem ou falem mal, mas falem de mim’. Sei quem sou, minha família sabe quem sou, e os meus amigos sabem quem sou, que são as pessoas importantes para mim. Sei do meu caráter, da minha vida e o quanto lutei pelo meu espaço e pelo meu trabalho. Sei da minha história de vida e sei que ela não se resume a um programa de televisão, que é uma coisa que foi editada, e quem me conhece sabe disso. Quem me segue também sabe disso! Então, críticas não me abalam, porque bem mais do que as críticas veio muito carinho.”

Divulgação Jarlles Gois fala sobre o “De Férias com o Ex”

Depois, analisou que “a superexposição do ‘De Férias com o Ex’ é benéfica, porque tenho uma empresa de comida e outra de roupa. Então, quanto mais visibilidade, melhor”. Ele também confirmou que as cantadas aumentaram com a aparição em rede nacional. “Não só cantada, mas nudes, mensagens. Tipo aumentou 100 mil vezes mais, mas eu gosto. Podem continuar mandando que não ligo, não”, manifestou-se o bonitão, que admitiu estar solteiro. “Acho muito difícil voltar a namorar tão cedo. Depois desse programa, ninguém vai me levar mais a sério, né? No máximo, o povo vai querer para curtir o momento, mas não tem nadinha, não. Adoro curtir o momento. Enquanto não aparece a pessoa certa, vamos curtindo. Adoro vida de solteiro! Passei muito tempo namorando e engatando namoro em cima de namoro. Estar solteiro agora é a melhor coisa”.

Por fim, Jarlles argumentou que, se a pessoa não tiver a cabeça boa, se deslumbra com a fama, sim. “Muita gente perde o passo e a linha, mas sou bem pé no chão. Sei que são os tais ’15 minutos de fama’, que é um boom. Como não sou ator, não sou cantor e não vou viver na mídia para sempre, vou aproveitar para poder alavancar o meu trabalho e colher os frutos”.