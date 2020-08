Kama Sutra do beijo: descubra nove técnicas de tirar o fôlego

As referências têm como base os estudos do sexólogo francês François Hérausse, influenciado pelo criador do livro erótico mais famoso do mundo, o indiano Vatsyayana.

Beijo inaugural: é um dos beijos clássicos das jovens mulheres. Ocorre quando ela coloca a boca sob a do amante suavemente, sem encostar o resto do corpo.

Beijo “caixa”: quando uma das partes agarra com os dentes e chupa os lábios do outro.

Beijo de petição: quando o homem beija a mulher em um dos dedos da mão ou do pé.

Beijo que aviva o amor: quando a mulher beija o amante adormecido para demonstrar desejo na prática sexual, despertando-o.

Beijo que desperta: é o contrário do ato anterior. Aqui, é o homem que pratica o beijo que aviva o tesão da parceira.

Beijo minucioso: é quando a pessoa roça os lábios da outra com a ponta da língua, de olhos fechados.

Beijo envolvido: quando um dos dois rodeia com o círculo formado pelos seus lábios os lábios do outro.

Beijo que distrai: tentativa de chamar a atenção da pessoa quando ela está interessados em outras coisas.

Coito com a boca: vulgo sexo oral.

(* Metrópoles)