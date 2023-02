K9 E FORÇA TÁTICA DO 4º BPM APREENDE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS EM MORRO DE VILA VELHA

Durante operação conjunta entre a Força Tática e K9 do 4º BPM e K9, foi aplicada a cadela de faro MEG em um terreno abandonado no morro do bairro Soteco, sendo localizados diversos entorpecentes.

Os militares realizavam patrulhamento a pé no local, quando se depararam com diversos suspeitos que se evadiram ao perceberem a presença policial. Durante as buscas pelos criminosos, foi encontrada uma quantia de drogas em um terreno baldio.

Posteriormente, foi empenhada a cadela de faro Meg, com intuito de encontrar mais materiais ilícitos. Concluído os trabalhos, foi contabilizada a apreensão de:

01 tablete de aproximadamente 1kg de crack; 128 pinos de cocaína; 43 pedras de crack; 05 papelotes de escama; 100 buchas de maconha; 01 porção de 100g de cocaína; 10 buchas de haxixe; material para embalo; e 02 rádios comunicadores.

Todo material ilícito foi apresentado à autoridade policial judiciária de plantão na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde as medidas cabíveis foram adotadas.

Fonte: PM ES