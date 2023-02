K9 do 4º BPM apreende grande quantidade de drogas na Operação Força e Presença em Vila Velha

Na noite ontem (31), foi realizada em Vila Velha a operação “Força e Presença”, para saturar áreas conflituosas, com altos índices criminais e grande frequência de tráfico de entorpecentes.

A operação ocorreu, sob o comando do capitão Guirre, com as equipes de ISEO, P2, Força Tática e K9 do 4º BPM, contando com o apoio do CPOE.

No bairro Guaranhuns, numa rua já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, foi aplicada a cadela de faro MEG, que realizou buscas no local e encontrou 503 pedras de crack, 110 pinos de cocaína e 78 buchas de maconha.

Diante da apreensão, a ocorrência foi encaminhada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde as medidas cabíveis foram adotadas.

