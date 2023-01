K9 do 4º Batalhão e ROMU Guarda Municipal apreende drogas em Vila Velha

Durante operação conjunta com a Guarda Municipal de Vila Velha, na última quinta-feira (04), em Jardim Marilândia, a equipe do K9 do 4º Batalhão encontrou 84 pinos de cocaína e 64 buchas de maconha que estavam no local.

A Guarda Municipal recebeu informações de que na Travessa Colombo, em um local conhecido como “Beco do Cutito”, havia indivíduos realizando tráfico de entorpecentes.

O local já é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, por isso a equipe da GMVV acionou o K9 do 4º Batalhão, com a cadela Meg, para auxiliar nas buscas de entorpecentes nos terrenos baldios da região.

Com a chegada das viaturas, os infratores fugiram, não sendo possível abordá-los, contudo houve êxito na apreensão de entorpecentes. Diante disso, a ocorrência foi encerrada na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

