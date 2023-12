K9 DO 1º BATALHÃO REALIZA EM VITÓRIA APREENSÃO DE ARMA E DROGAS

No último domingo (24), a guarnição do K9 do 1º BPM logrou êxito no bairro Inhanguetá ao conter indivíduo em posse de oito munições calibre380 ponta ogival intactas; ⁠uma sub metralhadora calibre 380 semi-industrial e um carregador de metralhadora inox.

Na tarde de sábado, no Morro do Cruzamento, durante patrulhamento desembarcado a guarnição do CPU juntamente com as equipes de rádio patrulhamento lograram êxito em deter outro indivíduo em posse de arma de fogo.

Foi possível apreender uma pistola calibre 9mm, dois carregados do mesmo calibre, um carregador de calibre .40, 26 munições calibre9mm, quatro munições calibre .40 e 15 pedras de crack.

Todo o material apreendido e os detidos foram entregues na 1ª Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis.

