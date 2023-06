K9 da 2ª Companhia Independente apreende armamento e drogas em Afonso Cláudio

No dia de ontem (21), a equipe especializada K9, durante uma ação de patrulhamento no município de Afonso Cláudio, realizou uma importante apreensão de armamento e entorpecentes em um local conhecido pelo comércio ilegal de drogas. A operação contou com a participação do semovente Cão Azul, cujo trabalho foi fundamental para o sucesso da ação.

Após receber informações sobre a atividade suspeita na região, os militares deslocaram-se até o ponto indicado, onde aplicaram o Cão Azul para auxiliar nas buscas. O animal, treinado para detectar substâncias ilícitas, rapidamente localizou dois esconderijos.

No meio de uma moita de bananeira, em uma área de mata, o Cão Azul indicou a presença de uma metralhadora, juntamente com dois carregadores e 13 munições. Em outro ponto, entre alguns entulhos, foram encontradas 127 buchas de maconha e 6 filetes da mesma substância.

O armamento e as drogas foram devidamente entregues às autoridades competentes na delegacia de Polícia Civil de Afonso Cláudio.

Essa ação representa um golpe significativo no tráfico de drogas e na posse ilegal de armas na região. A atuação da equipe K9, com o suporte do Cão Azul, demonstra a eficácia do treinamento especializado dos animais na localização de objetos ilícitos.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES