K9 da 13ª cia Ind. divulga resultados operacionais do ano de 2023

Nesta segunda-feira (15), a Patrulha K-9 da 13ª Companhia Independente apresentou os resultados operacionais obtidos em todo ano de 2023.

Cabe lembrar que, o trabalho com semoventes caninos é regido pela PORTARIA nº 1121-R de 01/11/2023 e as atividades, organização e funcionamento das Patrulhas K-9 da Policia Militar são reguladas pela PORTARIA nº 1123-R, de 09/11/2023. Em consonância com as portarias publicadas, a Patrulha K-9 da 13ª Companhia Independente atualmente é composta por uma equipe de dois policiais militares habilitados a conduzir cães policiais e um semovente canino.

A Patrulha K-9 da 13ª Companhia Independente da Policia Militar durante o ano de 2023 registrou 55 ocorrências de apreensão e/ou tráfico de entorpecentes, das quais 22 foram em apoio às outras equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal de Vila Velha. O total de drogas retiradas das ruas foi de 8076 unidades embaladas e prontas para venda e consumo, destacando que as drogas mais apreendidas foram Crack, Cocaína, Maconha e Haxixe. Além disso, o semovente canino obteve êxito em encontrar próximo a locais de tráfico de drogas 4 armas de fogo, 145 munições de diversos calibres e 8 carregadores de pistola.

Para o comandante da 13ª Companhia Independente, Major Cezar, os dados operacionais ora apresentados pela equipe da Patrulha K-9 são fruto de muitas horas dedicadas ao treinamento com o cão, instruções de tiro regulares e treinamento físico militar constante. Além disso, a parceria impar e atuação conjunta da Patrulha K-9 com as equipes de Força Tática, viaturas de área e o Serviço Reservado da unidade, contribuíram para que esses dados fossem tão expressivos.

