K-pop: supergrupo SuperM lança “100”, single de seu primeiro álbum

O septeto sul-coreano SuperM lançou na última sexta-feira (14) o seu novo single 100 , faixa do álbum-début Super One . Em tom de desafio, a música convida os ouvintes a lutarem por seus sonhos, a se dedicarem “100 por cento” . A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Capitol Records.

Foto: Divulgação | Universal Music | Capitol Records

Mark, um dos membros do SuperM , colaborou na composição e na produção da música, que conta em sua estrutura musical com ritmos d e breakbeat e dubstep.

Assista ao clipe: