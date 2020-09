JuventudES Emergencial lança edital e vai premiar até 100 projetos de jovens capixabas

.

As juventudes capixabas que estão atuando em suas comunidades e nas redes sociais durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) já podem se inscrever no Edital JuventudES Emergencial, lançado pelo Instituto João XXIII, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), a partir desta terça-feira (01). Serão contemplados até 100 projetos em dois eixos, organizados tanto por jovens quanto por coletivos. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de setembro, pelo site: www.juventudes.es.gov.br.

“Esse é um projeto importante porque vai atingir não só os jovens e as jovens do nosso Estado, mas também, indiretamente, muitas famílias. Nesse momento de pandemia, precisamos pensar em projetos emergenciais que vão auxiliar as pessoas nesse momento tão difícil que estamos passando”, pontuou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

O Projeto JuventudES Emergencial está no eixo de Proteção Social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Tem como objetivo minimizar os impactos sociais e econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19, por meio da promoção da autonomia juvenil, e é executado como parte do projeto “Estado Presente: Segurança Cidadã”, em uma parceria entre o Governo do Estado do Espírito Santo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os seguintes eixos compõem o edital:

Eixo 1 – Ações de proteção social organizadas por Coletivos Jovens. Vai premiar, com o valor de R$ 3 mil, projetos idealizados por coletivos juvenis em territórios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, e tem como objetivo principal amenizar a necessidade primeira por suprimentos e atender às necessidades específicas de cada comunidade.

Eixo 2 – Produção de Conteúdo e Fruição Cultural em Direitos Humanos e com foco na pandemia do novo Coronavírus. Podem ser inscrever jovens, individualmente ou em coletivos. Este eixo tem foco na produção artístico-cultural que tenha temáticas relacionadas aos direitos humanos e/ou na pandemia, tendo como possibilidades de produto final uma diversidade de manifestações artísticas, culturais e de comunicação: exposições, vídeos, podcasts, livros, lives de debate, shows, oficinas, entre outras.

Podem se inscrever no Edital JuventudES Emergencial jovens entre 15 e 24 anos atuantes nos municípios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida (Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória).

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, após baixar e preencher a ficha de inscrição e os demais anexos. Além de documentos como identidade, CPF e comprovante de residência, os jovens devem apresentar a descrição da proposta que querem desenvolver, conforme modelo disponível no site. Todas as orientações constam no edital e nos anexos disponíveis no final do texto.

Programa Estado Presente em Defesa da Vida

O Programa Estado Presente em Defesa da Vida tem como objetivo reduzir os índices de violência e criminalidade, com foco especialmente em crimes letais, além de reduzir a vulnerabilidade da juventude à violência. Ele foi retomado, no início de 2019, com o eixo policial, e em setembro foi lançado o eixo de Proteção Social – cujo projeto JuventudES Emergencial faz parte.

Serviço:

Edital JuventudES Emergencial

Inscrições: de 1º a 15 de setembro pelo site www.juventudes.es.gov.br

Quem pode participar?

Jovens, entre 15 e 24 anos, moradores dos municípios do Estado Presente em Defesa da Vida (Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória)

Eixo 1 – Ações de proteção social organizadas por Coletivos Jovens – Inscrições por coletivos.

Eixo 2 – Produção de Conteúdo e Fruição Cultural em Direitos Humanos e com foco na pandemia do novo Coronavírus – inscrições individuais ou de coletivos.

