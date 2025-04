Juventude vira o jogo contra o Ceará e conquista vitória no Brasileirão

Em uma partida emocionante disputada neste sábado no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude venceu o Ceará de virada por 2 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Aylon abriu o placar para o Ceará, mas Mandaca e Matheus Babi garantiram a virada e a vitória para o time da casa.

Vindo de uma derrota para o Botafogo, o Juventude precisava se recuperar e mostrar força diante de sua torcida. Apesar de um começo decepcionante, a equipe demonstrou resiliência e conquistou uma importante vitória de virada. O Ceará, que havia vencido o Grêmio na última rodada, chegou a dar esperanças de que poderia repetir o bom desempenho, mas não conseguiu sustentar a vantagem.

O Jogo

O Ceará abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com um gol de Aylon. Matheus Araújo recebeu um cruzamento de Pedro Raul na entrada da área e ajeitou de cabeça para Aylon, que dominou a bola, driblou a marcação e tocou com categoria na saída do goleiro.

O Juventude não se abateu e conseguiu igualar o placar antes do intervalo. Aos 46 minutos, Batalla cruzou a bola no segundo pau, e Mandaca, livre dentro da área, cabeceou para o gol, sem chances para o goleiro Bruno.

No segundo tempo, ambas as equipes buscaram o ataque em busca da vitória. No entanto, o Juventude se mostrou mais eficiente. Aos 24 minutos, Jadson fez um ótimo passe em profundidade para Giovanny, que tentou uma cavadinha na saída do goleiro. A bola foi em direção a Matheus Babi, que completou de cabeça para virar o jogo para o Juventude.

Na reta final da partida, o Ceará pressionou em busca do empate, mas o Juventude se manteve sólido na defesa e garantiu a importante vitória, a segunda da equipe gaúcha no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 CEARÁ

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 12/04/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Ewerthon (Juventude); Galeano, Pedro Raul, Bruno Ferreira (Ceará). Gols: Aylon, aos 40 do 1ºT (Ceará); Mandaca, aos 46 do 1ºT, Matheus Babi, aos 24 do 2ºT (Juventude)

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho; Jadson, Giraldo (Davi Góes) e Mandaca (Jean Carlos); Batalla (Ênio), Giovanny (Wilker Angel) e Gabriel Taliari (Matheus Babi). Técnico: Fábio Matias.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Marllon, Eder e Willian Machado (Fernando Sobral); Fabiano (Rafael Ramos), Lourenço (João Victor), Matheus Araújo (Rômulo) e Diego; Galeano (Alejandro Martínez), Aylon (Lelê) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Fonte: Esportes