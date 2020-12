Juventude vence o Confiança fora de casa e retorna ao G4 da Série B

Vitória importantíssima do Juventude longe de casa. O Verdão abriu o placar na primeira etapa, conseguiu segurar o resultado no segundo tempo e venceu o Confiança por 1×0, conquistando mais três pontos fundamentais na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na noite deste sábado (12/12), na Arena Batistão, em Aracaju. Com gol do estreante Everton, o Juventude chega agora aos 46 pontos e assume a terceira colocação da competição.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram de equilíbrio no Batistão. As equipes se movimentaram bastante, trocaram muitos passes, mas encontraram dificuldades para criar chances nos primeiros minutos. A partir dos 20, o Verdão melhorou e passou a levar perigo aos donos da casa. A primeira chegada foi com Capixaba, que recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu. A bola saiu por cima, próxima ao travessão.

O Ju chegou novamente aos 22. Após cobrança de escanteio, a zaga do Confiança afastou, mas Eltinho pegou o rebote e acertou um belo chute de primeira. A bola acabou saindo por cima do gol. Já melhor e dominando as ações, o Verdão abriu o placar aos 40. João Paulo cobrou falta da intermediária e a zaga do Confiança afastou mal. O estreante Everton aproveitou o rebote, dominou no peito e bateu no cantinho. 1×0 e vantagem na primeira etapa.

O Juventude jogou com organização no segundo tempo para anular as chegadas do adversário e levar perigo no contra golpe. Aos 41, Everton roubou a bola no ataque, armou o contra-ataque e tocou para Roberto. O atacante limpou bem a marcação, mas pegou muito em baixo da bola. O Confiança assustou aos 49. Iago soltou o pé de fora da área e Marcelo Carné se esticou todo para fazer grande defesa. Mesmo com o adversário em cima nos minutos finais, o Verdão mostrou segurança defensiva para conquistar mais uma vitória na Série B.

O Juventude tem mais um compromisso fora de casa pela competição. Na próxima terça-feira (15), às 21h30min, o Verdão enfrenta o Vitória, no Barradão.