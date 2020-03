Juventude rural se reúne para debater sobre inovação e tecnologia no campo

No dia 04 de abril, em Cachoeiro de Itapemirim, durante a Exposul Rural, 400 jovens do interior do Espírito Santo vão se reunir para o evento Conexão Agro Jovem, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado (Senar-ES). Eles debaterão a importância das conexões tecnológicas e interpessoais para que novas oportunidades sejam criadas nas propriedades rurais. O evento será realizado de 8h às 17h, no Auditório do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim.

A programação conta com casos de sucesso de jovens na agropecuária capixaba, palestra sobre novidades tecnológicas e inovadoras para o campo e momentos de troca de experiência.

“Queremos despertar nos jovens a liderança, o empreendedorismo e a busca pelo conhecimento, pois são eles o presente e o futuro da agropecuária capixaba. Com exemplos práticos, a juventude verá que vale a pena investir no campo e que é possível alcançar realização pessoal e financeira nas propriedades rurais”, explicou Letícia Toniato Simões, Superintendente do Senar-ES.

O Conexão Agro Jovem é gratuito e voltado para pessoas de 18 a 30 anos, com ligação com a agropecuária. Para participar, os interessados podem procurar os Sindicatos Rurais dos seus municípios que formarão as caravanas.

O evento conta com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), o Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), o Sistema OCB-SESCOOP/ES e o Sebrae/ES.