Juventude joga melhor, mas fica no empate com Chapecoense

O Juventude fez por merecer a vitória contra a líder Chapecoense, criou as principais oportunidades, saiu vencendo e dominou as ações em boa parte do jogo, mas com um gol sofrido no último minuto da etapa complementar, acabou ficando no empate em 1×1. A partida ocorreu na tarde deste sábado (05/12), no estádio Alfredo Jaconi. Bochecha, no começo do segundo tempo, fez o gol Alviverde. Com o ponto conquistado, o Verdão chega aos 42 e ocupa, momentaneamente, a terceira colocação da Série B.

O jogo

O Juventude teve uma boa atuação diante da líder Chapecoense. Com intensidade e organização defensiva, o Verdão ia construindo a vitória até o último minuto de jogo. E as chances de gol surgiram cedo. No primeiro minuto, Igor deu belo passe em profundidade para Matheuzinho, que cruzou bem. Capixaba dominou na área e finalizou, mas a bola explodiu na marcação. Aos 20, Cajá pegou sobra da entrada da área e arriscou. A bola subiu demais.

O Ju seguiu com mais intensidade e levando perigo a meta defendida pelo goleiro João Ricardo. Aos 24, João Paulo bateu falta com perigo, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. Com o campo molhado, os chutes de longa distância se tornaram uma alternativa. Aos 29, Capixaba recebeu na intermediária e arriscou. O goleiro caiu para ficar com ela. Na última oportunidade da primeira etapa, aos 39, Igor pegou sobra após escanteio e bateu de primeira, para mais uma defesa do goleiro.

Melhor em campo, só faltava ao Juventude o gol e ele veio cedo na segunda etapa. Aos três minutos, Bochecha recebeu dentro da área, limpou o marcador e bateu colocado, com extrema categoria. Golaço. 1×0. Embalado com o gol, o Ju quase ampliou aos sete. Matheuzinho recebeu livre na frente e fez o cruzamento para Grampola. Antes que a bola chegasse no camisa nove, a zaga apareceu para cortar.

A Chape chegou com perigo aos onze. Anselmo Ramon recebeu na entrada da área e arriscou de primeira. A bola saiu por cima do travessão. O Ju respondeu aos 35. Neto cruzou bem e Capixaba cabeceou para o gol, mas João Ricardo apareceu para fazer mais uma defesa. Os visitantes chegaram ao empate aos 45. Após cruzamento da direita, Nery tentou cortar e acabou mandando contra a própria meta. 1×1, placar final.

Na próxima rodada, o Juventude recebe o Oeste. A partida está marcada para a próxima terça-feira (08), às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi.