Juventude e Botafogo-SP empatam sem gols

Abrindo os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B deste (29), Juventude-RS e Botafogo-SP empataram em 0 a 0. A partida aconteceu, no Estádio Alfredo Jaconi, nesta manhã em Caxia do Sul(RS). Apesar de jogar em casa, o time do técnico Pintado não conseguiu encontrar o caminho da vitória, o quê se repete há cinco jogos. Entre eles, o da classificação para a fase da Copa do Brasil, que veio nos pênaltis contra o América-RN. O resultado também não foi do melhores para a equipe de Ribeirão Preto, sem engrenar uma sequencia de bons resultados.

Os visitantes foram melhores no primeiro tempo, com mais posse de bola e iniciativa ofensiva. Contudo, os comandados de Claudinei Oliveira não conseguiram chegar ao gol e pararam no travessão. A etapa seguiu equilibrada, com muita determinação e pouca pontaria dos clubes. O juiz autorizou seis minutos de acréscimos ao tempo normal, mas o placar não se movimentou.

Na próxima rodada, na ça-feira (1º), o Botafogo-SP enfrenta o Cuiabá dentro de casa, já o Juve vai até a Arena Condá, em Santa Catarina, para medir forças com a Chapecoense.

Ainda jogam neste pela Série B: Vitória x Paraná, Cruzeiro x América-MG, Figueirense x Confiança e Sampaio Côrrea x Ponte