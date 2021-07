Juventude e Atlético-GO empatam pela 11ª rodada do Brasileirão Assaí

Na manhã deste domingo (11), Juventude e Atlético-GO entraram em campo no Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada do Brasileirão Assaí, e empataram em 1 a 1. Zé Roberto marcou o gol do Dragão no começo do segundo tempo, enquanto Matheus Peixoto balançou as redes para o time gaúcho já nos acréscimos, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, a equipe goiana agora soma 15 pontos na tabela de classificação da Série A e aparece na nona posição. O Ju, com 13, ocupa o 12º lugar.

O jogo

Apesar da falta de gols no primeiro tempo no Alfredo Jacone, Juventude e Atlético-GO fizeram um jogo movimentado. Buscando o ataque a todo instante, as equipes viram os goleiros trabalharem bem e não deixar o placar ser alterado. Do lado do time jaconero, Marcelo Carné espalmou a cobrança de falta de Arthur Gomes e, depois, se esticou todo para tirar o chute de fora da área de Lucão. Já o Dragão foi salvo por Fernando Miguel na tentativa de Wescley, que chutou no canto e viu o defensor mandar para escanteio, e na batida rasteira da falta cobrada por Guilherme Castilho.

Na volta do intervalo, as equipes seguiram em busca do gol, mas bem postadas defensivamente. A primeira boa chegada foi aos 12 minutos, quando o Juventude pressionou, e Matheus Peixoto arriscou de longe, mas viu a bola passar por cima do gol defendido por Fernando Miguel. O Dragão aproveitou a oportunidade que teve, na marca dos 30. Natanael fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área, onde Zé Roberto – que acabara de entrar em campo – cabeceou para o fundo da rede: 1 a 0. O Ju respondeu com William Matheus, que desviou cruzamento de cabeça e viu a bola raspar a trave, e depois não chegou a levar perigo claro para empatar a partida. Nos instantes finais, o Atlético ainda teve chance de ampliar, mas Marcelo Carné saiu bem e evitou o gol de Zé Roberto.

Já aos 50, o Juventude deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Pressionando em busca do empate, Paulo Henrique recebeu dentro da área e tentou o cruzamento, que pegou no braço esquerdo de Gabriel Baralhas. Na batida de Matheus Peixoto, o atacante deslocou o goleiro Fernando Miguel e deu números finais à partida: 1 a 1.