Juventude começa perdendo, reage e consegue o empate com Oeste

Foi no último lance do jogo que o Juventude deixou escapar a vitória diante do Oeste, na tarde desta terça-feira (08/12), no Jaconi. Após sair perdendo, o Verdão conseguiu a virada, mas permitiu o empate aos 49 do segundo tempo. João Paulo e Matheuzinho fizeram os gols da equipe alviverde, que chega aos 44 pontos e permanece na quinta colocação.

O jogo

Não foi um bom início de jogo para o Juventude. Logo aos dois minutos, o árbitro assinalou pênalti após indicar que a bola tocou na mão do zagueiro Nery Bareiro. Fábio cobrou e converteu. 0x1. O Verdão logo se recuperou e passou a dominar as ações. Aos 17, Igor cobrou escanteio e Wellington subiu para cabecear. A bola desviou na marcação e saiu tirando tinta do travessão. Aos 19, Matheuzinho cruzou na medida. Grampola dividiu com a marcação e a bola saiu para escanteio.

Com intensidade, o Juventude seguiu pressionando e chegando com perigo. Aos 21, troca de passes rápidos no campo ofensivo. Matheuzinho recebeu na direita e arriscou. Saiu por pouco. Aos 23, Cajá encontrou bem Matheuzinho na área, que chegou finalizando. Caíque fez grande defesa. Aos 37, Cajá bateu falta da intermediária. A bola ganhou velocidade e carimbou o travessão. Quase um golaço.

O Oeste assustou novamente só aos 40. Pedrinho aproveitou rebote e acertou o travessão. Na sobra, Fábio mandou de cabeça e Carné saltou para fazer uma grande defesa. O Verdão respondeu com Matheuzinho, em finalização de dentro da área. Caíque mandou para escanteio em mais uma difícil defesa. Pressionando, o Verdão chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 46, Igor cobrou escanteio e a bola tocou no braço do Bruno Lopes. Pênalti. João Paulo bateu no cantinho, sem chances para o goleiro. 1×1.

Buscando a virada, o Juventude voltou ainda mais ofensivo do intervalo e pressionou. Aos três, Igor recebeu na direita, foi para cima em jogada individual e arriscou. Saiu por cima do travessão. Aos dez, a zaga do Oeste afastou mal e Matheuzinho pegou sobra de primeira. O goleiro se esticou todo para fazer a defesa. Aos 13, João Paulo bateu falta da esquerda, obrigando Caíque a mandar para escanteio.

Sem dar espaços ao adversário, o Verdão seguiu criando. Aos 14, Igor deu chapéu no marcador e chutou de esquerda. A bola subiu demais. Aos 19, em nova cobrança de falta, agora frontal, João Paulo tentou o cantinho e a bola saiu raspando a trave. Aos 27, Matheuzinho recebeu na entrada da área e arriscou, mas a bola acabou saindo por cima do gol.

O Oeste levou perigo aos 34 minutos. Bruno Alves finalizou de fora da área e Carné caiu para mandar para escanteio. A virada Alviverde saiu aos 37 minutos. Jogada pela direita, Igor encontrou Matheuzinho no meio. O camisa sete soltou a bomba de fora da área e acertou o ângulo. Golaço. 2×1. Apesar da superioridade, o Verdão sofreu o empate no último minuto. Pedrinho aproveitou rebote na entrada da área finalizou para marcar. 2×2.

O Ju volta a campo no sábado (12). O Verdão enfrenta o Confiança, às 19h, na Arena Batistão, em Aracaju.